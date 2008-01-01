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Новости погоды
Дожди в Тунисе
ИА "Метеоновости" / 14:47 Среда, 28 августа
Накануне атмосферный фронт принес на Ибицу ( Балеарские острова, Испания) сильные дожди, за сутки выпало 58 мм, ослабела жара. До начала сентября там без осадков, а максимальная температура воздуха 26..28 градусов. Температура воды 26 градусов.
Холодный фронт перемещается в сторону Туниса, где уже сегодня в первой половине дня прошли дожди, прогремели грозы и тоже стало чуть прохладнее.
В ближайшие 5 суток в Тунисе с небольшим дождем, температура 30-31градус. Вода у побережья остается теплой, 26-28 градусов. / meteonovosti.ru /
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