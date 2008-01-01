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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 28 августа



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,7..18,3 градуса; Северном 17,2..19,1 градуса, Северо-восточном 17,3..18,5 градуса, Восточном 17,0..18,0 градуса, Юго-восточном 17,8..19,4 градуса, Южном 16,9..19,1 градуса, Юго-западном 17,3..19,2 градуса, Западном 17,1..19,2 градуса, Северо-западном 17,6..18,8 градуса.



В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 17,4..17,7 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, температура воздуха 17,5..19,0 градуса, местами порывы северного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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