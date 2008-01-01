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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 28 августа
Столичный регион будет находиться на юго-восточной периферии антициклона с центром над Новгородской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 12..14 градусов, по области 10..15. Ветер северный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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