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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Четверг, 29 августа

  Предстоящим днем малоподвижный антициклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19..21, по области 16..21 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст.

Погода в столице и Подмосковье по медицинской оценке по-прежнему благоприятна для большинства метеочувствительных людей. Температурный, влажностный и кислородный режимы будут близкими к нормальным значениям.

Неблагоприятным и нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления, который могут ощущать лица, страдающие гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями периферического кровообращения и атеросклерозом сосудов головного мозга. У них могут развиваться острые спастические симптомы и вегетативные нарушения. Профилактические и лечебные мероприятия необходимо проводить по рекомендованной врачом схеме, можно использовать и различные поддерживающие и нормализующие общее состояние средства. В первую очередь, это соблюдение режима труда и отдыха, если позволяет самочувствие, то больше бывать на свежем воздухе, помогут улучшить состояние прием пустырника, боярышника, теплые (37-38 градусов) ванны с добавлением хвойного концентрата или морской соли, лучше за 1,5-2 часа до сна.

Геомагнитный фон 29 августа ожидается преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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