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Новости погоды
Заморозки в Подмосковье не состоялись!
ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 29 августа
В ночь на 29 августа погоду в столичной области определял антициклон, атмосферное давление повысилось до 758,3 мм рт. ст, и при ясной погоде воздух остыл на ВДНХ до 7,4 градуса, в центре было выше 10.
Прошедшая ночь не стала самой холодной в этом месяце! Минимум месяца остается за 5 августа с температурой 6,7 градуса. И в Подмосковье температура воздуха оставалась положительной, минимальная оказалась не ниже 3 градусов.
Ранние августовские заморозки в воздухе в столичном регионе не состоялись. И в ближайшие 5 дней минимальная температура воздуха будет далека от отрицательных значений. / meteonovosti.ru /
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