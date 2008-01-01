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Новости погоды

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Заморозки в Подмосковье не состоялись!

ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 29 августа

  В ночь на 29 августа погоду в столичной области определял антициклон, атмосферное давление повысилось до 758,3 мм рт. ст, и при ясной погоде воздух остыл на ВДНХ до 7,4 градуса, в центре было выше 10.

Прошедшая ночь не стала самой холодной в этом месяце! Минимум месяца остается за 5 августа с температурой 6,7 градуса. И в Подмосковье температура воздуха оставалась положительной, минимальная оказалась не ниже 3 градусов.

Ранние августовские заморозки в воздухе в столичном регионе не состоялись. И в ближайшие 5 дней минимальная температура воздуха будет далека от отрицательных значений. / meteonovosti.ru /
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