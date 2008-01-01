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Новости погоды
Ореховый Спас - Москве тепла припас
ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 29 августа
29 августа по народному календарю Ореховый Спас. В этот день средняя суточная температура воздуха в Москве составляет 14 градусов. Такой же она бывает и в начале последней декады мая.
За последние 70 лет самый жаркий день 29 августа был в 1969 году, когда воздух в городе прогрелся до 30,9 градусов, а самая холодная ночь с минимальной температурой воздуха на ВДНХ 3,2 градуса была в 1989 году.
В прошлом году в этот день в Москве было жарко, почти 30 градусов, и ночь была по-летнему теплой, минимальная температура 14 градусов.
2018 год отличился и самым большим суточным ходом температуры, 15,7 градуса. И в 2019 году тепло в столицу вернется именно в этот день! / meteonovosti.ru /
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