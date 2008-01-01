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Новости погоды

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Погода в Крыму: "мечте отдыхающего"

ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 29 августа

  Если в ближайшую неделю вы планируете отдохнуть в Крыму - не мешкайте, смело собирайте чемоданы и отправляйтесь в дорогу.Вас ждет не погода, а мечта!

Полуостров находится на южной периферии охватившего центральные районы Европейской России малоподвижного антициклона. Так что по прибытии вас встретит солнечное безоблачное небо и очень теплое море с температурой воды около +25.

А жара, охватившая центральные районы древней Тавриды, начинает понемногу спадать - в ближайшие дни столбики термометров вряд ли превысят отметку +30, на побережье сохранятся вполне комфортные +25:+28.

В некоторых районах довольно ветрено, но многим освежающий ветер даже нравится. В общем, погода соответствует "мечте отдыхающего" и по прогнозам продержится в Крыму как минимум неделю, а то и больше. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+20
Пт.
30 авг.
+23
Сб.
31 авг.
+23
Вс.
1 сен.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Насирия		 -2
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Порт-Харкоро
комфортное место: Пуэбло

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