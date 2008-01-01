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Новости погоды
Погода в Крыму: "мечте отдыхающего"
ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 29 августа
Если в ближайшую неделю вы планируете отдохнуть в Крыму - не мешкайте, смело собирайте чемоданы и отправляйтесь в дорогу.Вас ждет не погода, а мечта!
Полуостров находится на южной периферии охватившего центральные районы Европейской России малоподвижного антициклона. Так что по прибытии вас встретит солнечное безоблачное небо и очень теплое море с температурой воды около +25.
А жара, охватившая центральные районы древней Тавриды, начинает понемногу спадать - в ближайшие дни столбики термометров вряд ли превысят отметку +30, на побережье сохранятся вполне комфортные +25:+28.
В некоторых районах довольно ветрено, но многим освежающий ветер даже нравится. В общем, погода соответствует "мечте отдыхающего" и по прогнозам продержится в Крыму как минимум неделю, а то и больше. / meteonovosti.ru /
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