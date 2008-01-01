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Новости погоды

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Погода в выходные очарует москвичей!

ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 29 августа

  Солнечную и по-июльски теплую погоду в Москве, в первых числах осени, так и просится назвать "очаровательной".

Последние дни лета в центральной России наверстывают упущенное за сезон тепло. В этом им в помощь обширный антициклон. Сначала с ним на короткое время пришел сухой арктический воздух, понизив температуру воздуха до нормы. А затем, под лучами еще летнего солнца, при слабом ветре воздух стал прогреваться. И в выходные дни фон температуры будет соответствовать середине лета.

30 и 31 августа при переменной облачности осадков не ожидается, ночью местами в Подмосковье еще прохладно, около 7 градусов, в столице 10..12 градусов, а днем температура воздуха повысится до комфортных 23..25 градусов.

1 сентября характер погоды существенно не изменится, но станет теплее: в ночные часы 10..15 градусов, днем 21..26. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на 5 градусов.

Не каждый год в начале осени погода расщедривается на летнее тепло! / meteonovosti.ru /
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