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Пермь вновь рекордсмен по дождям



ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 29 августа



В Пермском крае, где хозяйничают циклоны и их атмосферные фронты, погода неустойчивая, идут дожди, местами сильные. Достается и самой Перми. Так, за день 28 августа в городе выпало 40 мм осадков. Что стало абсолютным рекордом для этого дня. Ранее, более века назад, в Перми прошел сильный дождь, количество выпавших осадков было 23,9 мм. Август нынешнего года может стать рекордсменом по количеству осадков. Норма осадков для этого месяца 76 мм, а в этом году выпало уже 222 мм. Но далеко не каждый год бывает таким дождливым. Например, в последние 5 лет целых 3 года были "засушливыми", а один год - рекордно дождливым. В 2016 году выпало всего 39 мм, в 2014 году 55 мм, в 2017 - 68 мм. В прошлом году количество выпавших осадков составило 79 мм, что в пределах климатической нормы. Но самое большое количество, 238 мм, выпало в августе 2015 года. По прогнозу синоптиков, дожди пройдут в Перми и 30 августа. Вполне возможно, этот год выйдет в лидеры. / meteonovosti.ru /



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