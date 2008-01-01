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Жара в Европе бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:18 Четверг, 29 августа



Очень жаркая погода установилась в большинстве стран Европы. Лишь Британские острова и Скандинавский полуостров остаются в стороне, здесь температура воздуха вполне комфортная.



35 градусов и выше показывали в дневные часы термометры в Испании, Португалии, Франции и Греции, жарко было в странах бывшей Югославии. А в Германии жара была не столь сильной, но, тем не менее, рекордной для этих мест. 28 августа в Гамбурге воздух прогрелся до 32,2 градуса. Предыдущий рекорд, 31 градус, остался в далеком 1942 году. А второй рекорд, зарегистрированный в Бремене, 33,5 градуса. Но жаркая погода была здесь не так давно, в 2016 году (термометры показали 32,3 градуса). / meteonovosti.ru /



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