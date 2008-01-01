Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара в Европе бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:18 Четверг, 29 августа

  Очень жаркая погода установилась в большинстве стран Европы. Лишь Британские острова и Скандинавский полуостров остаются в стороне, здесь температура воздуха вполне комфортная.

35 градусов и выше показывали в дневные часы термометры в Испании, Португалии, Франции и Греции, жарко было в странах бывшей Югославии. А в Германии жара была не столь сильной, но, тем не менее, рекордной для этих мест. 28 августа в Гамбурге воздух прогрелся до 32,2 градуса. Предыдущий рекорд, 31 градус, остался в далеком 1942 году. А второй рекорд, зарегистрированный в Бремене, 33,5 градуса. Но жаркая погода была здесь не так давно, в 2016 году (термометры показали 32,3 градуса). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Пт.
30 авг.
+23
Сб.
31 авг.
+23
Вс.
1 сен.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Насирия		 -2
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Порт-Харкоро
комфортное место: Пуэбло

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100