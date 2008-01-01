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На юге Дальнего Востока снова ненастье



ИА "Метеоновости" / 14:10 Четверг, 29 августа



Активный циклон, не оставляющий в покое южные районы Дальнего Востока, снова напоминает о себе. 28 августа сильные дожди обрушились на Хабаровский край, выпало до 76 мм осадков. В Приморском крае количество выпавших осадков достигло 54 мм. Досталось и южным Курилам, где выпало до 31 мм осадков. На реках Хабаровского и Приморского краев очень сложная паводковая ситуация. Реки вышли из берегов, уровень воды в реках превышает опасные отметки.



До конца сентября циклонический вихрь продолжит терзать южные районы. В Хабаровском крае и в Приморье ожидаются дожди, в некоторых районах сильные дожди, возможны грозы и резкий порывистый ветер. Прогнозируется дальнейший подъем воды в реках. / meteonovosti.ru /



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