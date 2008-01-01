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Новости погоды

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На европейском севере подмораживает

ИА "Метеоновости" / 14:20 Четверг, 29 августа

  Погодные условия на большей части ЕТР определяются обширным антициклоном. И если в дневные часы в ясную солнечную погоду воздух заметно прогревается, то ночью такая погода способствует сильному выхолаживанию воздуха. Особенно резкие перепады температуры заметны в переходные сезоны года. Так, в конце лета в ясные ночи случаются заморозки. Так, под утро 29 августа в Архангельской области и в Коми воздух в отдельных районах остывал до -2 градусов. В ближайшие дни северные районы останутся под присмотром погожего антициклона. В ночные часы в низинах ожидаются заморозки до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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