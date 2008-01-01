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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Пятница, 30 августа

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст.

Погода в Москве и области последние августовские дни побалует теплом, кислородный и влажностный режим в пределах нормы. Это комфортные погодные условия для большинства жителей региона. И стоит эти благоприятные внешние факторы использовать с пользой для здоровья: солнечные и воздушные процедуры, спортивные занятия и просто прогулки на воздухе оказывают тонизирующее влияние, повышают защитные силы организма, улучшают деятельность нервной системы, улучшают самочувствие, активность и настроение. Небольшие колебания атмосферного давления на высоком фоне сохраняются, поэтому у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут отмечаться симптомы недомогания и ухудшения общего состояния. Метеочувствительным людям по прежнему советуем быть более внимательными к своему здоровью, контролировать артериальное давление, во избежание "скачков" артериального давления вовремя принимать лекарства назначенные врачом. Чтобы купировать головные боли, можно использовать и различные домашние методы, не забывать о соблюдении режима труда и отдыха, по возможности совершать прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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