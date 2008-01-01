

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Санкт-Петербурге



ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 30 августа



В Санкт-Петербурге сохраняется влияние обширного антициклона. Температура воздуха заметно повысилась. Облаков и осадков стало меньше. Но, тем не менее, атмосферные фронты вносят некоторые коррективы в погоду. Сегодня, 30 августа местами будут приниматься кратковременные дожди. К середине дня воздух прогреется до 22..24 градусов.



Далеко не каждый год погода в северной столице соответствует календарю. Например, под утро 30 августа 1893 года воздух остыл до 2,6 градуса. И с тех пор таких холодов в это время здесь не отмечалось. А днем в 1992 году было очень тепло, в тени термометры показывали 27,4 градуса. В 1960 году день запомнился жителям Ленинграда сильны дождем. Количество выпавших осадков достигло 23,3 мм. А в далеком 1714 году в Финском заливе бушевал шторм, повредивший суда русского флота, возвращавшихся в Кронштадт после победы у Гангута. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



