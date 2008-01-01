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Новости погоды

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Рекордный холод в центре России

ИА "Метеоновости" / 10:48 Пятница, 30 августа

  Несмотря на наличие антициклона в центре России, Москва и область находятся на его восточной окраине, где ветры северных направлений поставляют холодный воздух. В большей степени влияние холодного воздуха испытывают жители восточной половины Центрального округа.

В ночные часы при ясном небе воздух дополнительно выхолаживается до небольших положительных значений температуры, приближаясь к нулевой отметке.

Минувшей ночью, по данным сайта "Погода и Климат", рекордных значений температура достигла в Черноземье. В Тамбове она понизилась до +1.6 градусов, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд со значением +2.8 градусов отмечался в 1980 году.

На северо-востоке Центрального округа температура и вовсе понизилась до заморозков. В Шарье, что на севере Костромской области, воздух остыл до -3 градусов, а в травостое температура понизилась до -7 градусов. О рекордах будет сообщено позже. / meteonovosti.ru /
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