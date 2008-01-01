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Корейский циклон пожаловал в Россию



ИА "Метеоновости" / 11:15 Пятница, 30 августа



Последние дни лета продолжили дождливую эстафету предыдущих дней августа в южных районах Дальневосточного округа. Очередной вихрь сформировался на контрастном участке атмосферного фронта над Северной Кореей. По ведущему потоку он начал быстро продвигаться на северо-восток и уже сегодня его центр оказался над Приморьем. В четверг и в ночь на пятницу в Приморье шел очень сильный дождь, местами выпало до 70 мм осадков. Циклон охватил ненастной зоной и близлежащие территории: Сахалин, Хабаровский край и Курилы. По данным сайта Гидрометцентра России, местами на Сахалине копилка осадков пополнилась на 25 мм, в Хабаровском крае на 34 мм, на Курильской гряде на 16 мм.



Циклон продолжает смещаться на северо-восток. В субботу его центр будет кружить над центральными районами Хабаровского края, а в воскресенье - над севером Сахалина, что сохранит на этой территории сильные ливневые дожди. / meteonovosti.ru /



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