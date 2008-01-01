

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги лета в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:42 Пятница, 30 августа



Лето 2019 года в Москве оказалось теплее многолетних значений, аномалия температуры сезона составила +0,6 градуса и осадков выпало около 200 мм, чуть больше 80% от нормы сезоны.



Самым теплым месяцем оказался июнь, со средней температурой 19,6 градусов. В течение месяца было 6 дней с максимальной температурой выше 30 градусов. За июнь, по данным ВДНХ выпало 66,5 мм осадков, самый сильный дождь отмечался 28 числа, за сутки выпало 26 мм.



На редкость прохладным оказался июль. Средняя температура воздуха составила 16,7 градусов, что ниже нормы на 1,5 градуса. Самый холодный июльский день был 31 июля, со средней суточной температурой 11,6 градусов (по климату, на этот день приходится самая высокая средняя суточная температура 18,9 градуса). Осадков в июле выпало 70,6 мм, или 75% месячной нормы. За месяц было 18 дней с дождем. Виновниками столь прохладной и ненастной погоды были циклоны, которые центрами проходили вблизи столичного региона.



Август порадовал москвичей теплом лишь во второй половине месяца. Отрицательная аномалия температуры воздуха удерживалась до 13 августа. После чего потеплело Самым теплым днем месяца стало 19 августа с максимальной температурой 28,6 градуса. В целом месяц окажется по температуре близкой к норме. И август, как и июнь, окажется теплее июля. За месяц на ВДНХ выпало 58 мм, или 76% нормы. За месяц было 12 дней с дождем, но ни разу не было сильного.



По ощущениям жителей столичного региона, уходящее лето не вошло в топ самых ярких. Норма, она и есть норма! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



