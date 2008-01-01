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Новости погоды

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Зона заморозков в Поволжье расширяется

ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 30 августа

  Погода в августе лишила тепла не только москвичей, но и жителей Приволжского федерального округа. Но если в центр России тепло в третьей декаде августа вернулось, то Поволжье оно продолжает испытывать холодами. В первой декаде месяца средняя температура "отстала" от нормы почти на 5 градусов. Со второй половины месяца температура начала повышаться, но тепло сохранялось недолго. В последней пятидневке месяца холодный воздух вновь захлестнул округ. В это же время случились и первые заморозки.

В минувшие сутки именно над Поволжьем сформировался очаг аномально холодной погоды со среднесуточной температурой на 4 градуса ниже обычных для этой поры значений. Понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений отмечалось как на севере, так и на юге округа: в Кировской области она понижалась до -3, в Оренбургской области до -1 градуса. На остальной территории Поволжья минимальная температура понизилась до небольших положительных значений температуры, +5:+7 градусов.

В ближайшие дни заморозки ожидаются в Пермском крае (до -2 градусов), Оренбургской области (до 0:-5), в Башкортостане (до -1:-3 градусов). / meteonovosti.ru /
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