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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 30 августа

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,6..24,0 градуса; Северном 22,1..23,1 градуса, Северо-восточном 21,0..22,6 градуса, Восточном 21,0..22,6 градуса, Юго-восточном 22,0..23,4 градуса, Южном 21,3..23,7 градуса, Юго-западном 21,3..23,3 градуса, Западном 21,0..23,1 градуса, Северо-западном 22,2..23,3 градуса.

В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 21,6 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, температура воздуха 20,8..22,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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