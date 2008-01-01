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Антициклон один, а погода разная



ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 30 августа



Погоду на Европейской территории России определяет антициклон. Но циркулирующие воздушные массы в зоне его влияния существенно различаются по своим характеристикам.



Так, восточная часть антициклона наполнена прохладным арктическим воздухом - в прошедшие сутки в Приволжском федеральном округе днем преобладала температура +10..+15, а в Пермском крае было еще холоднее +6..+9. В Кировской области ночью отмечались заморозки до -3 (Лальск).



В западном крыле антициклона обосновалась теплая воздушная масса, которая распространяется из Восточной Европы. В ближайшие пару дней под влиянием солнца и тропосферного тепла с юго-запада этот воздух прогреется еще больше.



1 сентября разделяющий воздушные массы атмосферный фронт обострится, местами в Приволжском федеральном округе (от Нижегородской до Самарской области и Татарстана) пройдут дожди. 2 сентября фронтальный раздел сместится южнее - дожди от небольших до умеренных ожидаются в Пензенской и Саратовской областях, в Саратовской возможны отдельные грозы. / meteonovosti.ru /



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