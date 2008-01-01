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Внимание, магнитная буря



ИА "Метеоновости" / 13:39 Пятница, 30 августа



В большинстве дней августа магнитное поле Земли было спокойное. Но в конце летнего сезона, по данным Институтов земного магнетизма и прикладной геофизики прогнозируется усиление магнитной активности. 31 августа ИЗМИРАН прогнозирует магнитную бурю, связанную с солнечной активностью. Когда вспышки Солнца достигают Земли, они вызывают колебания магнитного поля, это и сказывается на самочувствии миллионов людей. Как правило, в это время в несколько раз возрастает количество инфарктов и инсультов.



К сожалению, нельзя полностью обезопасить себя от подобных явлений, но можно свести риск ущерба для здоровья к минимуму, если принять соответствующие меры. / meteonovosti.ru /



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