Новости погоды
Внимание, магнитная буря
ИА "Метеоновости" / 13:39 Пятница, 30 августа
В большинстве дней августа магнитное поле Земли было спокойное. Но в конце летнего сезона, по данным Институтов земного магнетизма и прикладной геофизики прогнозируется усиление магнитной активности. 31 августа ИЗМИРАН прогнозирует магнитную бурю, связанную с солнечной активностью. Когда вспышки Солнца достигают Земли, они вызывают колебания магнитного поля, это и сказывается на самочувствии миллионов людей. Как правило, в это время в несколько раз возрастает количество инфарктов и инсультов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
К сожалению, нельзя полностью обезопасить себя от подобных явлений, но можно свести риск ущерба для здоровья к минимуму, если принять соответствующие меры. / meteonovosti.ru /