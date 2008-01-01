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Новости погоды
Циклон не спешит покидать сибирские просторы
ИА "Метеоновости" / 14:26 Пятница, 30 августа
Мощный циклонический вихрь, раскрутившийся до больших высот над азиатской территорией, медленно смещается в западно-восточном направлении. В четверг его центр кружил над Уралом, где и проявил себя сильным дождем. Они прошли в Свердловской, Курганской и на юге Тюменской областей. Самыми сильными (40-50 мм) дожди были в Свердловской области. Дожди продолжились и в ночь на пятницу.
В дневные часы ненастная зона распространилась и на Челябинскую область, в горах и на юге области дождь был очень сильным.
В субботу циклон немного продвинется на восток, дождливая и ветреная погода ожидается в большинстве областей Западной Сибири. А к середине недели он уже переберется в центральные и южные районы Красноярского края. / meteonovosti.ru /
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