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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:40 Суббота, 31 августа



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст.



Последний летний день побалует жителей мегаполиса сухой, теплой и солнечной погодой. Для практически здоровых и метеозависимых людей это благоприятные погодные условия, что следует использовать с пользой для организма. Свежий воздух и солнце - это природные оздоравливающие факторы. Прогулки и климатопроцедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами.



Для метеочувствительных людей, с заболеваниями сердца и сосудов, расстройствами нервной и психо-эмоциональной системы, с симптомами хронической усталости, внешним фактором риска ухудшения самочувствия по прежнему остается нестабильное атмосферное давление.



Геомагнитный фон 31 августа ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



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