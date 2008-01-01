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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Суббота, 31 августа

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст.

Последний летний день побалует жителей мегаполиса сухой, теплой и солнечной погодой. Для практически здоровых и метеозависимых людей это благоприятные погодные условия, что следует использовать с пользой для организма. Свежий воздух и солнце - это природные оздоравливающие факторы. Прогулки и климатопроцедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами.

Для метеочувствительных людей, с заболеваниями сердца и сосудов, расстройствами нервной и психо-эмоциональной системы, с симптомами хронической усталости, внешним фактором риска ухудшения самочувствия по прежнему остается нестабильное атмосферное давление.

Геомагнитный фон 31 августа ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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