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Новости погоды
Последний день лета обещает быть теплым
ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 31 августа
В завершении календарного летнего сезона погода в центральных областях России, в том числе в Москве и области сменила гнев на милость, и подарила теплые деньки. Вот и сегодня максимальная температура воздуха в городе достигнет 21:23 градусов, осадков по-прежнему не ожидается. Рекордные значения температуры в последние дни августа превышают тридцатиградусные значения, а потому сегодня не досягаемы.
Самый теплый последний день лета отмечался в далеком 1890 году, когда максимальная температура в Москве повысилась до +31.8 градусов.
Еще одним рекордом отметился сегодняшний день еще раньше. В 1885 году под утро температура понизилась до отрицательных значений, -1.2 градуса. И это самые ранние заморозки, когда-либо отмечавшиеся в Москве.
Сильным дождь днем 31 августа наблюдался в 1998 году, тогда выпало 27.9 мм.
В прошлом году, в это время, жара стала спадать, и температура воздуха в дневные часы не превысила +23.3 градуса, а в ночные часы прошел сильный дождь. / meteonovosti.ru /
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