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Новости погоды

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Москву и Подмосковье накрыли туманы

ИА "Метеоновости" / 11:20 Суббота, 31 августа

  Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы туманами и дымками. В 8 часов утра видимость на дорогах местами не превышала 1-2 км, а кое-где и не более 200 м.

В 10 часов утра туманы почти рассеялись, но еще наблюдалась довольно густая дымка, при которой видимость ухудшалась до 2-4 км.

В 11 часов под лучами солнца туманы рассеялись, но местами еще сохраняется дымка, где видимость не превышает 2 км. / meteonovosti.ru /
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