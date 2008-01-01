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Ураган "DORIAN" приближается к Флориде



ИА "Метеоновости" / 12:32 Суббота, 31 августа



Ураган "DORIAN", продвигаясь по Атлантическому океану, неумолимо приближается к Флориде. Свой несносный нрав испытали на себе Малые Антильские острова, и больше всего досталось французскому острову Мартинике. Не обошел своим вниманием Виргинские острова, которые принадлежат США. Его прямой удар пришелся на остров Сент-Томас. К счастью пока обходится без жертв.



Ураган "DORIAN" находится к востоку от юго-восточной части Багамских островов и продвигается на северо-запад со скоростью 20 километров в час.



По данным на 31 августа в 12 часов по московскому времени ураган находится в районе с координатами 25.8 градусов северной широты, 72.6 градусов западной долготы, давление в центре 948 гПа, скорость ветра составляет 62 м/с с порывами 75 м/с, продвигаясь на запад, северо-запад со скоростью 19 километров в час.



По прогнозам, 1 сентября "DORIAN" будет проходить северную часть Багамских островов, а 2 сентября вплотную подойдет и может выйти на сушу на востоке Флориды, достигнув стадии урагана четвертой категории.



На пути урагана могут оказаться кампании, работающие в космической отрасли и NASA. / meteonovosti.ru /



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