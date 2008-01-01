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Новости погоды
Юг Дальнего Востока - ни дня без дождей
ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 31 августа
Накануне Хабаровский край находился под влиянием циклона, который и отметился сильными дождями немногим более 40 мм. Атмосферные фронты циклона прошлись сильными дождями на Сахалине, где налило до 15 мм, в Приморском крае они сопровождались грозой.
В воскресенье, центр циклона отправится на северо-запад и выйдет на северные районы Хабаровского края, где и пройдут дожди, местами сильные. В начале новой недели циклон переместится на акваторию Охотского моря, поливая дождями Сахалин. К вечеру понедельника влияние циклона начнет сказываться и на западе юга Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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