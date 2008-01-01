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Новости погоды

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Сибирские рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 31 августа

  В последний рабочий день уходящей недели на юге Сибири выдался жаркий день, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6. А местами на 8 градусов. Причиной тому теплый сектор циклона. В ряде населенных пунктов 30 августа обновились абсолютные максимумы температуры этого дня.

В Кызыле, столице республики Тывы, столбик термометра поднялся до отметки +31.4, что выше предыдущего рекорда только на 0.2 градуса более чем сорокалетней давности. В населенном пункте Неожиданный, республика Хакасия, воздух разогрелся до +29.9, прежний 29.7 градуса абсолютный максимум наблюдался в 1966 году. В Кош-Агач (Горный Алтай) было +25.4, предыдущий рекорд +23.7 градуса зафиксирован почти сорок лет тому назад. В Кемеровской области, в Новокузнецке, новый абсолютный максимум температуры для 30 августа теперь +30.5, что выше прежнего на 1.2 градуса, продержавшегося 30 лет.

В воскресенье на юге Сибири местами прошумят дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с грозами, и тепло пойдет на убыль, лишь в Тыве максимальная температура может преодолеть отметку в +30 градусов, а значит, могут вновь обновиться инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /
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