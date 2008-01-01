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Заполярье и северо-запад покидает рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 31 августа



В минувшую пятницу, 30 августа, северо-запад и Кольский полуостров находились в теплом секторе североатлантического циклона. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6, а в Мурманской области на 8 градусов. Максимальная температура в ряде населенных пунктов достигала рекордных значений. Больше всего рекордов пришлось на Кольский полуостров.



В областном центре - Мурманске - столбик термометра поднялся до отметки +20.9, что выше предыдущего на 0.4 градуса, продержавшегося с 1965 года. В Вайда-Губе было + 22.5, тем самым обновился рекорд 1965 года со значением +19.3 градуса. В Териберке воздух прогрелся до +23.4, прежний +22.6 градуса остался в том же 1965 году. В Янискоски новый абсолютный максимум 21.0, предыдущий +19.9 остался в 1996 году.



Рекордно высокие температуры зафиксированы и в Карелии. В Калевале 23.6, что выше предыдущего на 1.4 градуса почти семидесятилетней давности. В Реболах 23.7 против того же 1951 года с температурой +22.7 градуса.



В воскресенье Заполярье и северо-запад Европейской России останутся в теплом секторе циклона. В Калининграде без осадков и до +30 градусов. В Северо-Западном районе без осадков и 21..25. В мурманской области, с приближением атмосферного фронта, местами пройдут небольшие дожди, и тепло спадет, днем только 15..20 градусов.



К середине будущей недели дожди доберутся и до северо-запада, сбивая тепло. / meteonovosti.ru /



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