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Новости погоды

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О заморозках на Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:01 Суббота, 31 августа

  В то время как в Заполярье погода отметилась рекордным теплом, в Поволжье удерживается аномально холодная погода с температурой ниже многолетних значений на 4-6 градусов.

В ночь на 30 августа рекордно низкие значения зафиксированы в Йошкар-Оле - столице республики Марий-Эл, 30 августа столбик термометра опустился до 0.7, что ниже предыдущего на 0.3 градуса тридцатипятилетней давности. В Оренбурге до 2.0, прежний абсолютный минимум 2.7 градуса наблюдался в 1989 году. Заморозки до -1.6 были зафиксированы в Койнасе что находится в Архангельской области, предыдущий рекорд -1.2 наблюдался в 1996 году, в Нарьян-Маре (столица Ненецкого автономного округа) воздух остывал до рекордных -2.3, что ниже предыдущего на 1.8 градуса за 1987 год.

В ночь на 31 августа заморозки до -1 градуса наблюдались в Архангельской, Кировской и Пензенской областях, до -2 градусов в Коми и Костромской области.

В ночь на воскресенье заморозки будут наблюдаться в Архангельской области, Ненецком округе, в северной половине Верхней Волги. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы, местами ожидаются в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. / meteonovosti.ru /
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