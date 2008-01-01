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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:57 Воскресенье, 1 сентября
Первый осенний день в Москве и области продолжит эстафету сухой, теплой и солнечной погоды. Температурной режим будет соответствовать первым дням августа.
По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 1 сентября при переменной облачности без осадков. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 24..26 градусов в столице и до 21..26 - по области. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.
Атмосферное давление повышенное, 750 мм рт. ст..
В такую погоду следует провести время с пользой для организма всем, а особенно метеозависимым людям. Свежий воздух и солнце - это природно-оздоравливающе факторы. Прогулки и климат процедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами.
Геомагнитный фон 1 сентября ожидается слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /
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