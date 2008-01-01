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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:19 Воскресенье, 1 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 21-31 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа были зафиксированы возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 1 по 9 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 1 сентября вероятны возмущенные периоды и периоды магнитной бури. / meteonovosti.ru /



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