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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:19 Воскресенье, 1 сентября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 21-31 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа были зафиксированы возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 1 по 9 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 1 сентября вероятны возмущенные периоды и периоды магнитной бури. / meteonovosti.ru /
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