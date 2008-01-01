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На Чукотке сохраняется высокая пожарная опасность



ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 1 сентября



В течение длительного времени запад Чукотского округа испытывает недостаток в осадках, что и стало причиной высокой степени пожарной опасности, сложившейся в Билибинском районе. А те дожди, которые изредка идут, как говорится "погоды не делают".



В начале новой недели циклон, поднимающийся по акватории Берингова моря, начнет оказывать влияние на погоду Чукотского округа. Увеличится облачность, и на большей части прольются дожди, во влажном воздухе сформируются густые туманы. Но и на этот раз дожди не смогут добраться до запада округа, а значит, здесь сохранится высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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