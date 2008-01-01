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В Бурятии аномальная жара



ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 1 сентября



Субботний день в Бурятии выдался солнечным и жарким, среднесуточная температура оказалась выше климатической нормы на 4-6 градусов. В ряде населенных пунктов республики обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов Орлик, где воздух прогрелся до +27.5, что выше прежнего на 2.2 градуса шестилетней давности. В Цакире было зафиксировано +30.2, предыдущий абсолютный максимум температуры для 31 августа составлял 27.4 градуса в 2010 году.



В воскресенье в 14 часов по местному времени в Орлике было +19 градусов и без осадков. Во второй половине воздух сможет прогреться до +25 градусов. Абсолютный максимум температуры для 1 сентября в населенном пункте составляет 26 градусов, наблюдавшийся в 2014 году.



В понедельник в Бурятии, вблизи атмосферного фронта, местами пройдут небольшие дожди кратковременного характера, прогремят грозы, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 10-15 м/с, температура днем 25..30, местами 19..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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