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Новости погоды

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В Бурятии аномальная жара

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 1 сентября

  Субботний день в Бурятии выдался солнечным и жарким, среднесуточная температура оказалась выше климатической нормы на 4-6 градусов. В ряде населенных пунктов республики обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Орлик, где воздух прогрелся до +27.5, что выше прежнего на 2.2 градуса шестилетней давности. В Цакире было зафиксировано +30.2, предыдущий абсолютный максимум температуры для 31 августа составлял 27.4 градуса в 2010 году.

В воскресенье в 14 часов по местному времени в Орлике было +19 градусов и без осадков. Во второй половине воздух сможет прогреться до +25 градусов. Абсолютный максимум температуры для 1 сентября в населенном пункте составляет 26 градусов, наблюдавшийся в 2014 году.

В понедельник в Бурятии, вблизи атмосферного фронта, местами пройдут небольшие дожди кратковременного характера, прогремят грозы, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 10-15 м/с, температура днем 25..30, местами 19..24 градуса. / meteonovosti.ru /
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