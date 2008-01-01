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Новые температурные рекорды Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 1 сентября



В последний день летнего сезона центральные и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе циклона, с центром над средним течением Оби. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов. Но рекордные значения зафиксированы только в Горной Тыве.



В населенном пункте Эрзин столбик термометра добрался до отметки +33, что выше предыдущего на 4 градуса, наблюдавшегося в 2001 году.



В 13 часов по местному времени воскресного дня в Эрзине воздух прогрелся до +26 градусов, после полудня ожидается до +30. Абсолютный максимум температуры для 1 сентября составляет 29.4 градуса, зафиксированный в 2007 году. Поэтому велика вероятность в первый сентябрьский день обновления инструментальных наблюдений за погодой.



В начале новой недели Тыва окажется в зоне атмосферного фронта с волнами. Местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, ветер западный с порывами 12-17 м/с, в отдельных районах он может достигать штормовой силы, 20-25 м/с. Температура днем 24..29, местами около +20. / meteonovosti.ru /



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