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Новости погоды

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Рекордные холода сохраняются в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 1 сентября

  Очаг холода, сформировавшийся над Поволжьем, пока что остается на месте. В субботу среднесуточная температура воздуха по-прежнему была ниже многолетних значений на 2-4 градуса. В ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

В Кирове 31 августа воздух остывал до -0.1 градуса, прежний абсолютный минимум для этого дня 0 градусов и наблюдался в 1955 году. В Александровом Гае (Саратовская область) в ранние утренние асы воздух остывал до +3.8, предыдущий рекорд 5.8 градуса зафиксирован в 1976 году. В Эльтоне (Волгоградская область) новый абсолютный минимум температуры 4.9 градуса, прежний 7.3 остался в 1983 году.

Заморозки в ночь на 1 сентября, до -1 градуса, прихватывали воздух в Самарской и Саратовской областях.

В начале новой недели в Поволжье сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди, в ночные и ранние утренние часы воздух может остывать до заморозков, до -2 градусов, в Саратовской и Оренбургской областях заморозки прихватят не только воздух, но и поверхность почвы до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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