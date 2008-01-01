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На северо-западе Европейской России по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 1 сентября



Первый день сентября в Северной столице выдался солнечным и теплым. В полдень воздух прогрелся до +21 градуса, а во второй половине дня ожидается 23..25.



Североатлантический циклон, с центром над акваторией Норвежского моря охватил своим теплым сектором северо-запад Европейской России. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов.



В начале новой недели циклон приподнимется к северу, оставляя в теплом секторе северо-запад Европейской территории. Температура днем 20..26, в Карелии 19..24.



Изменения в погоде начнутся во вторник, когда приблизится атмосферный фронт, а вместе с ним и дожди. / meteonovosti.ru /



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