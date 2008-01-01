|
|
|
Новости погоды
На северо-западе Европейской России по-летнему тепло
ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 1 сентября
Первый день сентября в Северной столице выдался солнечным и теплым. В полдень воздух прогрелся до +21 градуса, а во второй половине дня ожидается 23..25.
Североатлантический циклон, с центром над акваторией Норвежского моря охватил своим теплым сектором северо-запад Европейской России. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов.
В начале новой недели циклон приподнимется к северу, оставляя в теплом секторе северо-запад Европейской территории. Температура днем 20..26, в Карелии 19..24.
Изменения в погоде начнутся во вторник, когда приблизится атмосферный фронт, а вместе с ним и дожди. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.