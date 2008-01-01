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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 2 сентября

  Предстоящим днем погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный малоподвижный антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст.

В Москве и области солнечно, тепло и без осадков. Такая погода благоприятна для всех, и особенно для метеозависимых людей. Прогулки и климатопроцедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами. Некоторый дискомфорт вносит повышенный фон атмосферного давления, который может оказать влияние на метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Геомагнитный фон 2 сентября ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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