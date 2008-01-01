

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 2 сентября



Предстоящим днем погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный малоподвижный антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст.



В Москве и области солнечно, тепло и без осадков. Такая погода благоприятна для всех, и особенно для метеозависимых людей. Прогулки и климатопроцедуры, дыхательные и спортивные упражнения являются естественными закаливающими и укрепляющими организм методами. Некоторый дискомфорт вносит повышенный фон атмосферного давления, который может оказать влияние на метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



Геомагнитный фон 2 сентября ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



