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Магнитная буря состоялась



ИА "Метеоновости" / 11:09 Понедельник, 2 сентября



По данным ИЗМИРАН в прошедшие сутки (1 сентября) зарегистрирована малая магнитная буря, было усиление геомагнитной активности до уровня умеренной магнитной бури.







Ожидается продолжение малой магнитной бури. / meteonovosti.ru /



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