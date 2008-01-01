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Новости погоды
Магнитная буря состоялась
ИА "Метеоновости" / 11:09 Понедельник, 2 сентября
По данным ИЗМИРАН в прошедшие сутки (1 сентября) зарегистрирована малая магнитная буря, было усиление геомагнитной активности до уровня умеренной магнитной бури.
Ожидается продолжение малой магнитной бури. / meteonovosti.ru /
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