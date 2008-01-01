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Июльская жара в начале осени в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 2 сентября



В первый день осени погоду в Забайкалье определял теплый сектор циклона. На фон повышенного атмосферного давления ярко светило солнце, и воздух прогрелся до рекордных значений.



В ряде мест был перекрыт суточный максимум температуры воздуха. В Улан-Удэ температура повысилась до 30,3 градуса, что и стало новым рекордом. До этого самая высокая температура воздуха в первый день осени составляла 28,2 градуса и наблюдалась в далеком 1944 году. Самая высокая температура воздуха в первую неделю сентября была в 2007 году, 32,2 градуса.



В начале недели по Забайкалью пройдет серия холодных фронтов, и жара спадет, к середине недели дневная температура не превысит 20..23 градуса. / meteonovosti.ru /



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