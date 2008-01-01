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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 2 сентября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,1..23,7 градуса; Северном 21,7..22,8 градуса, Северо-восточном 22,2..24,8 градуса, Восточном 21,7..23,4 градуса, Юго-восточном 21,6..23,7 градуса, Южном 21,1..22,8 градуса, Юго-западном 21,1..22,6 градуса, Западном 21,5..22,8 градуса, Северо-западном 22,5..23,1 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 22,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,7..23,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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