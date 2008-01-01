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Новости погоды

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В московском регионе тепло не по сезону

ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 2 сентября

  Лето решило задержаться в столичном регионе еще как минимум на неделю. В начале периода погода удержится сухой и теплой, а затем теплой, но с небольшими дождями.

Всю рабочую неделю фон атмосферного давления в центре России сохранится высоким, но произойдет смена антициклонов, что и станет причиной увеличения облачности и отдельных небольших дождей.

Во вторник, 3 сентября, в столичном регионе переменная облачность погода без осадков, температура воздуха в ночные часы 13..15 градусов, по области 12..17. Днем воздух прогреется до 24..26 градусов, по области 22..27. Это выше нормы почти на 5 градусов.

В среду, 4 сентября, лишь к вечеру скажется влияние атмосферного фронта, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью 13..15 градусов, по области 12..17, днем 23..25, по области 22..27 градусов.

В четверг и в пятницу при переменной облачности также местами не исключены небольшие кратковременные дожди, и станет на пару градусов прохладнее и ночью, и днем. Но и эта температура останется выше нормы, и будет соответствовать началу августа.

Можно считать, что погода компенсирует тепло всем обиженным на ушедшее календарное лето! / meteonovosti.ru /
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