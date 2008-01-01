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Ураган Дориан бушует на Багамах



ИА "Метеоновости" / 14:11 Понедельник, 2 сентября



Ураган Дориан, зародившийся еще в конце августа близ южных Антильских островов, оказался весьма разрушительным. От него пострадали не только Антильские, но и Багамские острова, сейчас ураган движется в направлении Флориды. Ожидается, что Дориан будет двигаться вдоль побережья и к пятнице, 6 сентября, заметно ослабеет. На данный момент (2 сентября) на юго-востоке США эвакуируют жителей, объявлено чрезвычайное положение. Порывы ветра в урагане превышают 95 м/с. Информация об ущербе и пострадавших уточняется. Известно, что были повреждены здания, затоплены прибрежные районы на островах. По юго-восточному побережью США в ближайшие дни пройдут ливневые дожди в сопровождении ураганного ветра. / meteonovosti.ru /



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