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Новости погоды

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Высокая пожароопасность в лесах Московской области

ИА "Метеоновости" / 14:33 Понедельник, 2 сентября

  Высокая пожароопасность в лесах Московской области

Уровень пожарной опасности в лесах Московской области повысился до 4 класса. А на северо-востоке региона чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Ведь дождей в регионе не было довольно продолжительное время. И температура воздуха в первые дни сентября значительно превышает норму.

Высокий уровень пожарной опасности сохранится в Москве и области до четверга, а уже в пятницу уровень снизится до 2 класса, и лишь на юго-востоке сохранится высокий (4) уровень. Ведь в четверг и в пятницу западные и северо-западные районы окажутся в зоне действия атмосферного фронта. Дожди различной интенсивности, как и понижение температуры, способствуют снижению уровня пожароопасности. / meteonovosti.ru /
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