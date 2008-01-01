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Новости погоды

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Сильные дожди обрушились на Хабаровский край

ИА "Метеоновости" / 14:46 Понедельник, 2 сентября

  На Дальнем Востоке погода неспокойная. Особенно на юге. Циклоны идут один за другим, а их атмосферные фронты протянулись через весь юг. И снова не обошлось без сильных дождей. На этот раз досталось не Приморью, а Хабаровскому краю. 1 и в ночь на 2 сентября в Хабаровском крае прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 20 мм. Что усугубляет и без того неспокойную паводковую обстановку.

3 сентября атмосферное давление начнет расти, но и атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду. Пройдут дожди различной интенсивности, преобладающая температура 19..24 градуса, по северу 13..18. / meteonovosti.ru /
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