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Новости погоды
Безморозный период в Москве увеличился на 3 дня
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 2 сентября
Климат в средней полосе России теплеет. В Москве, на станции ВДНХ, за последние 30 лет средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,3 градуса. И в большей степени это заслуга зимних месяцев.
Увеличение периода безморозной погоды (когда средняя суточная температура воздуха больше или равняется 0 градусов) произошло за счет более высокой температуры в марте месяце, переход к положительным значениям в среднем происходит 24 марта, вместо 27 марта , как это было в период 1961-1990 годах. Дата перехода к отрицательной средней суточной температуре остается за 11 ноября. / meteonovosti.ru /
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