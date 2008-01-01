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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 2 сентября

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,6..23,1 градуса; Северном 21,9..23,7 градуса, Северо-восточном 22,2..23,7градуса, Восточном 21,9..22,4 градуса, Юго-восточном 21,6..22,7 градуса, Южном 21,6..23,3 градуса, Юго-западном 21,4..22,8 градуса, Западном 21,6..22,9 градуса, Северо-западном 22,0..23,0 градуса.

В Зеленограде облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха 22,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 21,1..22,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+21
Вт.
3 сен.
+24
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