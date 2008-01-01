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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 2 сентября
Столичный регион будет находиться вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности осадков не ожидается . Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..20. Ветер переменных направлений 2-7м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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