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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Вторник, 3 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 22..27 градусов. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст.

В Москве и области погода ожидается теплой, температура будет выше характерной на 4-5 градусов, содержание кислорода в воздухе слабо пониженное, атмосферное давление неустойчивое. Для практически здоровых и не метеозависимых людей такие погодные условия не являются нагрузочными и не вызывают негативных ответных реакций. Для лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, которая может быть связана с патологией органов дыхания, сердечной и легочной недостаточностью, даже умеренное понижение кислорода в воздухе и повышенная влажность становится нагрузкой на организм и вызывает симптомы недомогания. Помочь организму легче приспособиться к таким условиям погоды, прежде всего, помогут лекарства назначенные врачом, следует не перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками, даже при такой погоде желательно найти время для прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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