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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:39 Вторник, 3 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 24 августа - 2 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа зарегистрирована умеренная магнитная буря. 1 и 2 сентября зарегистрированы малые магнитной бури.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 3-11 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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